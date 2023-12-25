МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Валовый сбор гречихи в России в хозяйствах всех категорий в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом на 21,5%, до 1,485 миллиона тонн, следует из первой оценки Росстата. Свинина, курица, сахар, гречка все еще дорожают

Риса было собрано 1,066 миллиона тонн, на 15,8% выше, чем годом ранее, проса — 449 тысяч тонн (плюс 45,9%). Между тем, валовый сбор овса предварительно снизился на 27,3%, до 3,291 миллиона тонн.

Посевные площади под гречихой занимали в 2023 году на 13,6% больше, чем в 2022 году — 1,293 миллиона гектаров, под рисом — 192 тысячи гектаров (плюс 10,2%). Просом было засеяно 293 тысячи гектаров, на 23,7% больше, чем год назад, а овсом — 1,824 миллиона, меньше на 15%.

Валовый сбор риса в РФ в 2022 году снизился до 920 тысяч тонн с 1,076 миллиона тонн в 2021 году, сразу на 14,5%: отрицательный вклад внесла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей Краснодарского края.