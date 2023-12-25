МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий РФ в уходящем году составил 20,463 миллиона тонн, на 8,6% выше, чем в прошлом году, более половины урожая приходится на личные хозяйства, следует из первой оценки Росстата. В России в 2023 году вырос урожай подсолнечника

В том числе в сельскохозяйственных организациях собрано 5,208 миллиона тонн (плюс 20,1% год к году), тогда как более половины урожая пришлось на хозяйства населения — 11,892 миллиона тонн, на 2,7% больше, чем в 2022 году.

Сахарной свеклы было накопано 46,477 миллиона тонн, на 5% меньше, чем год назад.

Овощей закрытого и открытого грунта было собрано 13,771 миллиона тонн (плюс 1,2%), в том числе 3,977 миллиона тонн (минус 6,2%) пришлось на сельхозорганизации и 6,574 миллиона — на хозяйства населения.

Урожай плодов и ягод снизился на 13,3%, до 3,704 миллиона тонн.