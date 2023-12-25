С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав "не жадничать". Путин отметил особое значение соглашения ЕАЭС с Ираном

"Поставьте нам, не жадничайте", — пошутил российский лидер.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце.

Ранее в Белоруссии заявили, что готовы помочь России как союзному государству и поставить на рынок партии яиц и куриного мяса.

Куриные яйца в России с начала года подорожали на 46%. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос с ценой на куриное яйцо, отметил, что рост цен произошел по причине несоответствия спроса и предложения, а также "неоткрытого вовремя импорта".

В рамках мер по снижению цены на куриные яйца на российском рынке стало предоставление временной тарифной льготы до 30 июня 2024 года на беспошлинный импорт до 1,2 миллиарда яиц.

Ранее 24 декабря в Россию прибыла третья партия куриных столовых яиц из Азербайджана в размере 18 тонн (или 306 тысяч штук). Первая партия в количестве 612 тысяч штук прибыла в Россию 19 декабря, вторая (306 тысяч штук) — 21 декабря.