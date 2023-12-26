МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. РФ в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) обновила рекорд поставок зерна на экспорт, несмотря на сложности с обслуживанием поставок, говорится в материалах Союза экспортеров зерна. Минсельхоз назвал размер пошлины на экспорт подсолнечного масла в январе

"Уже есть серьезные результаты, о которых можно говорить. Экспорт зерна с начала сезона бьет исторические рекорды, на середину декабря он составил 30,8 миллиона тонн (плюс 33% к предыдущему сельхозгоду), из них 23,7 миллиона тонн (плюс 23%) — пшеница. Это исключительный результат, учитывая сохраняющиеся сложности с расчетами и финансовым сопровождением сделок", — говорится в Telegram-канале союза.

Среди импортеров российской пшеницы там отмечают Индонезию: в прошлом году она не импортировала из России вообще, а в этом "ворвалась" в первую десятку, закупив с начала сезона 892 тысячи тонн пшеницы. "В Австралии, основном поставщике пшеницы в Юго-Восточную Азию, ожидается резкое сокращение урожая на 15 миллионов тонн, что скажется на поставках за рубеж", — напоминают в союзе, указывая, что Индонезия выбрала Россию в качестве альтернативного поставщика.

"Бангладеш, другой крупный импортер пшеницы, выбрал Россию после того, как Индия запретила экспорт пшеницы в 2022 году. Поставки пшеницы в Бангладеш с начала сезона составили 1,7 миллиона тонн, что на 1 миллиона тонн больше, чем в прошлом сельхозгоду", — сообщили в союзе, добавляя, что большинство стран — крупнейших импортеров российской пшеницы показывают рост закупок относительно прошлого сезона.

Исключениями пока являются традиционные лидеры закупок российской пшеницы — это Турция, которая с начала сезона закупила 3,7 миллиона тонн зерна (минус 9% год к году) и Египет (2,7 миллиона тонн зерна с начала сезона, минус 13% год к году). По мнению союза, эти государства оказались не совсем готовы к повышению конкурентного спроса на российские зерновые культуры, "однако у них есть шанс нарастить объемы закупки во второй половине сельхозгода".

"Российские экспортеры зерна справились с основными вызовами и восстановили логистику поставок на мировые рынки, внеся тем самым свой посильный вклад в борьбу с мировым голодом. Именно восстановление российских поставок, в первую очередь пшеницы, позволило снизить и стабилизировать мировые цены на пшеницу с пика прошлого сезона в 450 долларов до среднего уровня 250 долларов за тонну", — считают в союзе.