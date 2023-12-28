МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом более 34 тысяч тонн для Нигерии была погружена на судно в порту Латвии и находится в пути, говорится в сообщении компании. ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения

"Группа "Уралхим" сообщает, что гуманитарная партия объемом более 34 тысяч тонн калия была полностью погружена на судно в порту Вентспилса, Латвия, и уже находится в пути в Нигерию", — говорится в пресс-релизе.

Ранее 11 декабря компания заявляла, что отправила гуманитарную партию удобрений на 23 тысячи тонн в Зимбабве.

Президент России Владимир Путин заявлял на саммите Россия — Африка, что шесть африканских стран будут бесплатно получать российскую агропродукцию в рамках гуманитарной помощи.