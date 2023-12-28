2023-12-28T10:46:00+03:00
2023-12-28T11:03:40+03:00
2023-12-28T10:46:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231228/842695055.html
Нигерия получит гуманитарную партию российских удобрений
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом более 34 тысяч тонн для Нигерии была погружена на судно в порту Латвии и находится в пути, говорится в сообщении компании... ПРАЙМ, 28.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, африка, удобрения
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505358.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505358.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505357.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505357.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505345.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84150/53/841505345.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231206/842470955.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Гуманитарная партия удобрений группы "Уралхим" объемом более 34 тысяч тонн для Нигерии была погружена на судно в порту Латвии и находится в пути, говорится в сообщении компании.
"Группа "Уралхим" сообщает, что гуманитарная партия объемом более 34 тысяч тонн калия была полностью погружена на судно в порту Вентспилса, Латвия, и уже находится в пути в Нигерию", — говорится в пресс-релизе.
Ранее 11 декабря компания заявляла, что отправила гуманитарную партию удобрений на 23 тысячи тонн в Зимбабве.
Президент России Владимир Путин заявлял на саммите Россия — Африка, что шесть африканских стран будут бесплатно получать российскую агропродукцию в рамках гуманитарной помощи.