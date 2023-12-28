МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Яйценосность кур-несушек в России сократилась с 288 до 286 яиц, следует из доклада Росстата об экономической ситуации в стране за последние 11 месяцев. Росстат оценил собранный урожай картофеля в 2023 году

По данным документа, в ноябре текущего года объем произведенных яиц достиг 3,6 миллиарда единиц, что на 0,3 процента меньше, чем год назад, а также на 6,1 процента меньше октябрьского показателя. Подчеркивается, что именно ноябрьское сокращение производства привело к общему сокращению выпуска, поскольку с января по октябрь показатель рос на 1,3 процента.

Кроме того, ведомство отметило, что цены на яйца выросли на 59 процентов, а в ноябре на 15 процентов. Среди причин увеличения цен отмечают рост спроса на дешевые источники белка.

Правительство России с целью скорректировать ситуацию отменило импортные пошлины на яйца и договорилось с Азербайджаном и Турцией о дополнительных поставках.

Ранее 24 декабря в Россию прибыла третья партия куриных столовых яиц из Азербайджана в размере 18 тонн (или 306 тысяч штук). Первая партия в количестве 612 тысяч штук прибыла в Россию 19 декабря, вторая (306 тысяч штук) — 21 декабря.