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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231228/842698534.html
Росстат пожаловался на яйценосность кур
Сельское хозяйство
Новости
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Яйценосность кур-несушек в России сократилась с 288 до 286 яиц, следует из доклада Росстата об экономической ситуации в стране за последние 11 месяцев. По данным документа, в... ПРАЙМ, 28.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, росстат, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Яйценосность кур-несушек в России сократилась с 288 до 286 яиц, следует из доклада Росстата об экономической ситуации в стране за последние 11 месяцев.
По данным документа, в ноябре текущего года объем произведенных яиц достиг 3,6 миллиарда единиц, что на 0,3 процента меньше, чем год назад, а также на 6,1 процента меньше октябрьского показателя. Подчеркивается, что именно ноябрьское сокращение производства привело к общему сокращению выпуска, поскольку с января по октябрь показатель рос на 1,3 процента.
Кроме того, ведомство отметило, что цены на яйца выросли на 59 процентов, а в ноябре на 15 процентов. Среди причин увеличения цен отмечают рост спроса на дешевые источники белка.
Правительство России с целью скорректировать ситуацию отменило импортные пошлины на яйца и договорилось с Азербайджаном и Турцией о дополнительных поставках.
Ранее 24 декабря в Россию прибыла третья партия куриных столовых яиц из Азербайджана в размере 18 тонн (или 306 тысяч штук). Первая партия в количестве 612 тысяч штук прибыла в Россию 19 декабря, вторая (306 тысяч штук) — 21 декабря.