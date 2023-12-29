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2023
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В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы
Сельское хозяйство
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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 16 января включительно вырастет до 4165,9 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — увеличится до... ПРАЙМ, 29.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, пшеница, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 16 января включительно вырастет до 4165,9 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — увеличится до 1431,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250 долларов за тонну, на ячмень — 172,3 доллара, на кукурузу — при цене 195,2 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 декабря по 10 января включительно составляет 3859,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя нулевая, на вывоз кукурузы — определена в 1148,6 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.