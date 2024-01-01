МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Запрет экспорта из России риса и рисовой крупы продлен еще на полгода, до 30 июня 2024 года.

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз — до 31 июня 2024 года — постановление об этом было подписано кабмином РФ в конце прошлого года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Ряд исключений продолжит действовать: запрет на вывоз риса и рисовой крупы не будет распространяться на поставки в государства – члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, запрет не будет действовать на поставки этой продукции за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Согласно данным Росстата, валовый сбор риса в 2022 году составил 1,066 миллиона тонн, на 15,8% выше, чем в 2022 году. Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко, прогнозируя ранее такие итоги сбора, говорил РИА Новости, что этого объема хватит для внутреннего потребления, а в случае снятия запрета — и для экспортных поставок.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал в конце декабря о том, что для дальнейшего развития рисоводства в РФ рассматривается программа по передаче части государственных мелиоративных систем в концессию бизнесу: по словам министра, рис для РФ — интересный экспортный продукт с большим потенциалом в Юго-Восточной Азии.