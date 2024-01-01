МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. РФ вводит квоты на беспошлинный вывоз зерновых из новых регионов РФ, они будут действовать весь год — с 1 января до 31 декабря 2024 года.

Постановление, устанавливающее тарифные квоты на беспошлинный вывоз из Донецкой народной республики, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота, было подписано кабмином в конце 2023 года.

Согласно этому документу, квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) на этот период определена в размере 2,1 миллиона тонн, подсолнечного масла – в 106,5 тысячи тонн, подсолнечного шрота – в 140,9 тысячи тонн.

Решение принято с учетом достаточной обеспеченности внутреннего рынка такой продукцией, подчеркивал кабмин: оно позволит поддержать производителей из новых регионов, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж.

Согласно первой оценке Росстата, валовый сбор в РФ в 2023 году зерновых и зернобобовых в чистом весе составил 142,602 миллиона тонн в чистом весе, на 9,5% меньше, чем в 2022 году, а валовый сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий вырос на 2%, до 16,697 миллиона тонн.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева сообщал недавно, что аграрии новых регионов РФ в 2023 году собрали почти 5 миллионов тонн зерна (такие оценки озвучивались министром еще в начале года), а также отметил достойные показатели по подсолнечнику.