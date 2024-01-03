ВАРШАВА, 3 янв — ПРАЙМ. Польские фермеры снова перекрыли КПП Медыка на границе с Украиной, сообщил представитель подкарпатского отделения "Обманутая деревня" Роман Кондрув. Перевозчики в Словакии продолжат блокировать въезд украинских фур

Он добавил, что письмо от министра сельского хозяйства с уверениями, что тот согласен выполнить их требования, выглядело неубедительно.

"Мы не получили никаких достоверных заверений от министра, что наши требования будут выполнены, поэтому возвращаемся на границу", — отметил Кондрув.

Фермеры уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря. В первую очередь они требовали введения субсидий на кукурузу, снижения сельскохозяйственного налога и возобновления 2-процентных кредитов.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с требованием восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских перевозчиков приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года и провести их проверку.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна, когда ЕК решила не продлевать ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС.