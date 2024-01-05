БЕРЛИН, 5 янв — ПРАЙМ. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт осудил попытку разгневанных фермеров заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ, лидер партии "Зеленые" и министр экономики страны Роберт Хабек. В ФРГ после протестов отложили полную отмену субсидий для фермеров

Ранее сообщалось, что Хабек возвращался из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа из более чем 100 фермеров, недовольных планами правительства по отмене субсидий. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть демонстрантов попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ.

"Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования. При всем понимании живой протестной культуры: подобная жестокость политических нравов никого не должна оставлять равнодушным", — написал Хебештрайт в социальной сети Х.

Об угрозе демократии заявила и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая тоже представляет партию "Зеленые".

"Демократия живет жесткими дебатами по сущностным вопросам. Там, где слова заменяются оскорблениями, а аргументы — насилием, нарушается граница демократии", — написала в социальной сети Х Бербок.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Джем Оздемир заявил телеканалу ARD, что блокировавшие Хабека стремятся не к защите сельского хозяйства, а к ниспровержению власти, чего им достичь не удастся. Он добавил, что те, кто хочет продолжить диалог с властями, должны четко дистанцироваться от радикалов, создавших помехи вице-канцлеру.

В декабре Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение на транспортные средства, применяемые в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.

После оглашения данных планов, по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал также недельную забастовку с 8 января.