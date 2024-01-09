БЕРЛИН, 9 янв — ПРАЙМ. Примерно 680 машин, тракторов и иной сельскохозяйственной техники приняли участие в прошедшей в Берлине протестной акции, сообщает агентство DPA со ссылкой на столичную полицию. В Германии назвали сроки завершения украинского конфликта

В понедельник днем на протесты фермеров у Бранденбургских ворот прибыло около 680 автомобилей, тракторов и допущенной для движения по дорогам сельскохозяйственной техники, пишет агентство. Всего на прошедший мирно митинг, собралось около 1300 протестующих. При этом часть техники все еще находится в городе на улице 17-го июня. Во вторник полиция примет решение о том, когда дорога будет вновь открыта для движения.

Согласно информации властей, в общей сложности около Берлина в земле Бранденбург прошел 171 митинг. Было перекрыто около 100 съездов на автобаны, в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег.

На сайте союза фермеров говорится, что в понедельник на улицы страны выехало порядка 100 000 тракторов. На вторник организация не запланировала акций. Протестная неделя должна окончиться в следующий понедельник крупной демонстрацией в столице. На нее зарегистрировались 10 000 участников. Ожидается, что многие из них снова приедут на тракторах.

Правительство ФРГ объявило в декабре о мерах по экономии бюджета. Планируется отменить субсидии на дизтопливо, что принесло бы казне 440 млн евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов). После этого фермеры начали акции протеста.

На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизтопливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. При этом глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день толпа фермеров попробовала заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.