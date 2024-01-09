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Турция поставила в Россию вторую партию пищевых яиц
Сельское хозяйство
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Турция экспортировала в Россию новую партию яиц, соответствующие поставки проконтролировал Россельхознадзор, сказано в сообщении ведомства. Первую партию в размере 19,36 тонны... ПРАЙМ, 09.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, турция, яйца
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Турция экспортировала в Россию новую партию яиц, соответствующие поставки проконтролировал Россельхознадзор, сказано в сообщении ведомства.
Первую партию в размере 19,36 тонны ввезли 3 января.
"5 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — отметили в Россельхознадзоре.
Правительство России разрешило ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц с 1 января по 30 июня. Как ранее сообщал глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев, поставки яиц поспособствуют корректировке цен на продукцию в стране.