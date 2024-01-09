МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Турция экспортировала в Россию новую партию яиц, соответствующие поставки проконтролировал Россельхознадзор, сказано в сообщении ведомства. Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с турецких предприятий

Первую партию в размере 19,36 тонны ввезли 3 января.

"5 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", — отметили в Россельхознадзоре.

Правительство России разрешило ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц с 1 января по 30 июня. Как ранее сообщал глава российского Минсельхоза Дмитрий Патрушев, поставки яиц поспособствуют корректировке цен на продукцию в стране.