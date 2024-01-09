МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Текущие проблемы в сельскохозяйственном секторе Германии — следствие энергетического кризиса и роста инфляции из-за геополитических проблем, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. В Германии начнутся массовые акции протеста фермеров

"Текущая ситуация в Германии — следствие геополитики и постковидного периода. Санкции против России обрушили энергетический рынок европейского флагмана, промышленность падает, инфляция взлетела, а доходы корпораций и частного сектора сократились. Без дешёвого сырья из России рецессия в Германии почти неизбежна. Не исключаются внутриполитические сдвиги", — прокомментировал эксперт крупный протест фермеров, прошедший в немецкой столице.

В понедельник на демонстрацию фермеров у Бранденбургских ворот в Берлине прибыло около 680 автомобилей, тракторов и допущенной для движения по дорогам сельскохозяйственной техники. По данным властей, в общей сложности близ Берлина в земле Бранденбург прошел 171 митинг. Было перекрыто около 100 съездов на автобаны, в Потсдаме прошел 20-километровый автопробег.

Основная причина недовольства фермеров — меры по экономии бюджета, о которых объявило немецкое правительство. Так, предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве (это сэкономит еще 480 миллионов).