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Торговые сети Запорожской области проверят на факты завышения цен на яйца
Сельское хозяйство
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Ряд торговых сетей Запорожской области превышает установленные цены на куриные яйца, будет проведена проверка для передачи данных в прокуратуру, заявил губернатор Евгений... ПРАЙМ, 09.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ряд торговых сетей Запорожской области превышает установленные цены на куриные яйца, будет проведена проверка для передачи данных в прокуратуру, заявил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, жители региона жалуются на завышение цен на указанную продукцию.
Балицкий подчеркнул, что "нерадивые предприниматели" пытаются воспользоваться ситуацией и не снижать цены на продукцию.
"В декабре 2023 года торговые сети и крупные супермаркеты Запорожской области подписали меморандумы о соблюдении максимальной торговой надбавки стоимости куриных яиц не выше 5% от закупочной цены. Однако в отдельных торговых сетях фиксируется надбавка до тридцати процентов, что считаю недопустимым в и без того сложной ситуации", — написал глава региона в Telegram-канале.
Он сообщил, что поручил министерству агропромышленного комплекса и министерству по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области провести мониторинг в торговых сетях региона.
"Все нарушения будут зафиксированы и переданы в прокуратуру Запорожской области для дальнейшей административной проверки. Подчеркиваю, торговые сети не должны пользоваться ситуацией и наживаться на людях, особенно в праздничные дни, и за подобное самоуправство будут приняты соответствующие решения", — заключил Балицкий.