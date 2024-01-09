МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ряд торговых сетей Запорожской области превышает установленные цены на куриные яйца, будет проведена проверка для передачи данных в прокуратуру, заявил губернатор Евгений Балицкий. В ДНР выявили признаки картельного сговора по ценам на яйца

По его словам, жители региона жалуются на завышение цен на указанную продукцию.

Балицкий подчеркнул, что "нерадивые предприниматели" пытаются воспользоваться ситуацией и не снижать цены на продукцию.

"В декабре 2023 года торговые сети и крупные супермаркеты Запорожской области подписали меморандумы о соблюдении максимальной торговой надбавки стоимости куриных яиц не выше 5% от закупочной цены. Однако в отдельных торговых сетях фиксируется надбавка до тридцати процентов, что считаю недопустимым в и без того сложной ситуации", — написал глава региона в Telegram-канале.

Он сообщил, что поручил министерству агропромышленного комплекса и министерству по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области провести мониторинг в торговых сетях региона.

"Все нарушения будут зафиксированы и переданы в прокуратуру Запорожской области для дальнейшей административной проверки. Подчеркиваю, торговые сети не должны пользоваться ситуацией и наживаться на людях, особенно в праздничные дни, и за подобное самоуправство будут приняты соответствующие решения", — заключил Балицкий.