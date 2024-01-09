МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские аграрии в 2023 году закупили 5,1 миллиона тонн минеральных удобрений, что почти на 32 тысячи тонн выше показателя прошлого года, следует из сообщения Минсельхоза РФ. Судно с гуманитарной партией удобрений прибыло в Мозамбик

"В 2023 году (на 27.12.2023) сельхозтоваропроизводители приобрели 5,1 миллиона тонн минудобрений в действующем веществе, что на 31,929 тысячи тонн в действующем веществе выше показателя 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наращивание объемов применения минеральных удобрений является "важнейшим фактором" устойчивого роста урожаев основных сельскохозяйственных культур и "исторических рекордов" по некоторым из них, которые были достигнуты за последние годы.