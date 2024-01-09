2024-01-09T20:08:26+03:00
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https://1prime.ru/Agriculture/20240109/842753488.html
Российские аграрии нарастили закупки минеральных удобрений в 2023 году
Сельское хозяйство
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Российские аграрии в 2023 году закупили 5,1 миллиона тонн минеральных удобрений, что почти на 32 тысячи тонн выше показателя прошлого года, следует из сообщения Минсельхоза РФ. "В... ПРАЙМ, 09.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, минсельхоз, удобрение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские аграрии в 2023 году закупили 5,1 миллиона тонн минеральных удобрений, что почти на 32 тысячи тонн выше показателя прошлого года, следует из сообщения Минсельхоза РФ.
"В 2023 году (на 27.12.2023) сельхозтоваропроизводители приобрели 5,1 миллиона тонн минудобрений в действующем веществе, что на 31,929 тысячи тонн в действующем веществе выше показателя 2022 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наращивание объемов применения минеральных удобрений является "важнейшим фактором" устойчивого роста урожаев основных сельскохозяйственных культур и "исторических рекордов" по некоторым из них, которые были достигнуты за последние годы.