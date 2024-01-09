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Белоруссия с начала года удвоила поставки яиц в Россию
Сельское хозяйство
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Белоруссия с начала года увеличила вдвое поставки яиц в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. "За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7... ПРАЙМ, 09.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, белоруссия, яйца
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Белоруссия с начала года увеличила вдвое поставки яиц в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
"За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 миллиона куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое — с 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 миллиона куриных пищевых яиц", — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что Белоруссия обеспечивает стабильные поставки пищевого яйца в Россию: так, по данным ФГИС "Аргус", на российский рынок в течение 4-х последних лет поступало в среднем более 630 миллионов штук пищевого яйца в год.
В 2023 году из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 миллиона куриных пищевых яиц. Ранее сообщалось, что с 19 декабря по 24 декабря в Россию уже поступило две партии столовых яиц из Азербайджана. А в первые дни нового года начало поступать пищевое яйцо из Турции: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.
Минсельхоз рассчитывал, что импорт позволит скорректировать цены на куриное яйцо в России.