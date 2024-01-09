МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Турция по итогам первого полугодия сезона 2023-2024 (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) осталась главным импортером российского зерна и пшеницы, сообщается в материалах Союза экспортеров зерна. Введены квоты на беспошлинный вывоз зерновых из новых регионов на год

"Турция удержала позицию главного импортера российского зерна и пшеницы по итогам первого полугодия сезона 2023-2024", — сообщается в телеграм-канале союза. Согласно его оценке, объем импорта Турцией зерна из РФ за этот период составил 4,281 миллиона тонн, снизившись на 12,7% в годовом выражении, в том числе пшеницы — на 2%, до 3,929 миллиона тонн.

В свою очередь Египет за счет сокращения закупок пшеницы (минус 24,7%, до 2,952 миллиона тонн год к году) отошел на третью позицию в списке импортеров зерна, снизив его закупки на 24,6%, до 2,956 миллиона тонн и уступив тем самым второе место Ирану.

Последний существенно нарастил импорт фуражных зерновых культур: 3,902 миллиона тонн (плюс 4,9% год к году), но при этом заметно снизил импорт пшеницы из РФ — на 39,8%, до 1,063 миллиона тонн, заняв по ее закупкам пятую позицию.

На четвертом и пятом месте по объему импорта российского зерна в первой половине сезона — Саудовская Аравия (плюс 10,2%, 2,009 миллиона тонн) и Бангладеш (1,966 миллиона тонн, рост почти в 2,5 раза).

Между тем, Египет занял вторую позицию в списке импортеров российской пшеницы, а на третьей — Бангладеш: он увеличил закупки в 2,4 раза, до 1,928 миллиона тонн. Алжир занял четвертую строчку: поставки туда пшеницы из РФ выросли на 25,7%, до 1,448 миллиона тонн.