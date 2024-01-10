КАИР, 10 янв — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) при министерстве снабжения и внутренней торговли страны договорилось о приобретении 420 тысяч тонн российской и украинской пшеницы, сообщает газета Dostor. Турция осталась главным покупателем российского зерна и пшеницы

Отмечается, что контракты были заключены в рамках международного тендера, пшеница поступит в Египет в период с 29 февраля по 11 марта.