2024-01-10T02:08:00+03:00
2024-01-10T02:08:55+03:00
2024-01-10T02:08:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240110/842754366.html
Египет купит 420 тысяч тонн российской и украинской пшеницы, пишет СМИ
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) при министерстве снабжения и внутренней торговли страны договорилось о приобретении 420 тысяч тонн российской и украинской... ПРАЙМ, 10.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, египет, россия, украина, пшеница
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471387.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471387.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471386.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471386.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471374.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84147/13/841471374.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20240109/842753996.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 10 янв — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) при министерстве снабжения и внутренней торговли страны договорилось о приобретении 420 тысяч тонн российской и украинской пшеницы, сообщает газета Dostor.
Отмечается, что контракты были заключены в рамках международного тендера, пшеница поступит в Египет в период с 29 февраля по 11 марта.