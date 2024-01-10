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В Рослесхозе оценили утверждение о том, что Китай вырубит Сибирь
Сельское хозяйство
Новости
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Глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости заявил, что утверждения о том, что "Китай скоро вырубит всю Сибирь" — это миф. "Конечно, что Китай вырубит Сибирь — это... ПРАЙМ, 10.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, китай, лес, сибирь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости заявил, что утверждения о том, что "Китай скоро вырубит всю Сибирь" — это миф.
"Конечно, что Китай вырубит Сибирь — это миф. Объем, который мы можем рубить ежегодно в России, это порядка 600 миллионов кубических метров. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть, меньше, чем треть от того, сколько можно рубить", — сказал Советников.
Кроме того, по словам главы ведомства, уже несколько лет подряд в России сажают больше леса, чем вырубают. "Лес — это возобновляемый природный ресурс, поэтому не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит, мы за этим очень пристально следим", — добавил он.
По данным Рослесинфорга, экспорт российских пиломатериалов по итогам 2023 года сократился на 7%, до 25 миллионов кубометров, при этом доля азиатских партнеров выросла на 12%. Основным импортером традиционно остается Китай.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.