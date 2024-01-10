МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Глава Рослесхоза Иван Советников в интервью РИА Новости заявил, что утверждения о том, что "Китай скоро вырубит всю Сибирь" — это миф. Экономический путь Китая рискует спровоцировать новую торговую войну

"Конечно, что Китай вырубит Сибирь — это миф. Объем, который мы можем рубить ежегодно в России, это порядка 600 миллионов кубических метров. При этом в среднем ежегодно заготавливается около 200 миллионов, то есть, меньше, чем треть от того, сколько можно рубить", — сказал Советников.

Кроме того, по словам главы ведомства, уже несколько лет подряд в России сажают больше леса, чем вырубают. "Лес — это возобновляемый природный ресурс, поэтому не надо бояться, что кто-то у нас его вырубит, мы за этим очень пристально следим", — добавил он.

По данным Рослесинфорга, экспорт российских пиломатериалов по итогам 2023 года сократился на 7%, до 25 миллионов кубометров, при этом доля азиатских партнеров выросла на 12%. Основным импортером традиционно остается Китай.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.