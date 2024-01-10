АЛЖИР, 10 янв — ПРАЙМ. Планы алжирских властей по строительству 350 новых зернохранилищ позволят нарастить импорт и диверсифицировать источники поставок, прежде всего за счет зерна из РФ, считают опрошенные РИА Новости алжирские эксперты. Польша сохранит запрет на ввоз зерна из Украины

Министр сельского хозяйства Алжира Юсеф Шорфа 8 января заявил о том, что с марта начнется строительство 350 новых зернохранилищ мощностью до 6 тысяч тонн каждое с целью обеспечить продовольственную безопасность страны. В целом Алжир планирует нарастить объемы хранения зерна до 9 миллионов тонн против нынешних 3,4 миллиона.

"Алжир построит 350 зернохранилищ в рамках стратегии развития этого сектора… в связи с (планируемым — прим. ред.) увеличением объемов импорта зерна и необходимостью хранения собственной продукции, на которую Алжир в будущем очень рассчитывает", — прокомментировал это решение профессор экономики алжирского Университета Умм-эль-Буаги Мурад Каваши.

В числе торговых партнеров, которые обеспечат рост импорта пшеницы в Алжир, эксперт указал прежде всего Россию.

"Сейчас алжирское государство явно стремится укрепить экономические отношения с Россией, в то время как отношения с Францией идут на спад… Это отразилось и на поставках зерна — поставки Парижа существенно сократились при росте поставок Москвы", — сказал он.

На преимущества поставок российского зерна для Алжира на нынешнем этапе указал и алжирский экономист Хишам Хаддум.

"Наличие российского зерна высокого качества по конкурентоспособной цене сделает его для Алжира предпочтительным выбором по сравнению с французским зерном, качество которого упало, а цена выросла", — считает он.

В ноябре в комментарии РИА Новости Хаддум отмечал, что за последний экспортный сезон импорт французской пшеницы в Алжир упал на 85% по сравнению с прошлым годом, в то время как раньше Алжир считался крупнейшим рынком сбыта зерна из Франции.

Как пояснил эксперт, преимущества французской пшеницы для Алжира обеспечивались во многом логистическими соображениями — возможностью хранить закупленное зерно за пределами Алжира при географической близости двух стран. С ростом собственных возможностей хранения привлекательность российского зерна для Алжира возрастет. Турция осталась главным покупателем российского зерна и пшеницы

"Алжир принял стратегическое решение диверсифицировать источники поставок пшеницы и увеличить возможности ее хранения, чтобы обеспечить стратегический запас зерна и использовать все возможности постоянно меняющейся ситуации на рынке", — заключил он.

Заместитель главы Федерального центра экспорта продукции АПК Минсельхоза России Андрей Кучеров в ноябре сообщал, что объем экспорта российской агропромышленной продукции в Алжир вырос за год более чем вдвое — с 336 миллионов долларов в 2021 году до 699 миллионов к концу 2022 года. По данным Союза экспортеров зерна, РФ уже является для Алжира одним из крупнейших поставщиков зерна: страна в экcпортном сезоне 2023-2024 находится на 4-м месте среди крупнейших покупателей российской пшеницы и на 6-м – среди зерновой продукции в целом.