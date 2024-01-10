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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240110/842764388.html
Россия с начала года экспортировала более 1,5 миллиона тонн зерна
Сельское хозяйство
Новости
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Россия в период с 1 по 9 января 2024 года экспортировала более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции, что на 155 тысяч тонн больше аналогичного периода 2023 года, следует из... ПРАЙМ, 10.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, зерно, россельхознадзор, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия в период с 1 по 9 января 2024 года экспортировала более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции, что на 155 тысяч тонн больше аналогичного периода 2023 года, следует из сообщения Россельхознадзора.
"Объем отгрузок российской зерновой продукции в период с 1 по 9 января 2024 года превысил 1,5 миллиона тонн (+155 тысяч тонн к аналогичному периоду 2023 года)", — говорится в сообщении.
В прошлом году российская зерновая продукция была отправлена в 101 страну мира, отмечает Россельхознадзор. Кроме того, по данным ведомства, в 2023 году вырос объем поставок в дружественные страны (Китай, Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш, Тунис), страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия) и на новые рынки стран Африки, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.
Основными экспортными культурами традиционно стали пшеница, ячмень, кукуруза и соевые бобы.