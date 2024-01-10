МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия в период с 1 по 9 января 2024 года экспортировала более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции, что на 155 тысяч тонн больше аналогичного периода 2023 года, следует из сообщения Россельхознадзора. Эксперты рассказали, что поможет нарастить импорт российского зерна

"Объем отгрузок российской зерновой продукции в период с 1 по 9 января 2024 года превысил 1,5 миллиона тонн (+155 тысяч тонн к аналогичному периоду 2023 года)", — говорится в сообщении.

В прошлом году российская зерновая продукция была отправлена в 101 страну мира, отмечает Россельхознадзор. Кроме того, по данным ведомства, в 2023 году вырос объем поставок в дружественные страны (Китай, Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш, Тунис), страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия) и на новые рынки стран Африки, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Основными экспортными культурами традиционно стали пшеница, ячмень, кукуруза и соевые бобы.