МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия в период с 1 по 9 января 2024 года экспортировала более 1,5 миллиона тонн зерновой продукции, что на 155 тысяч тонн больше аналогичного периода 2023 года, следует из сообщения Россельхознадзора. 

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"Объем отгрузок российской зерновой продукции в период с 1 по 9 января 2024 года превысил 1,5 миллиона тонн (+155 тысяч тонн к аналогичному периоду 2023 года)", — говорится в сообщении.

В прошлом году российская зерновая продукция была отправлена в 101 страну мира, отмечает Россельхознадзор. Кроме того, по данным ведомства, в 2023 году вырос объем поставок в дружественные страны (Китай, Бразилия, Танзания, Йемен, Бангладеш, Тунис), страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия) и на новые рынки стран Африки, Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

Основными экспортными культурами традиционно стали пшеница, ячмень, кукуруза и соевые бобы.