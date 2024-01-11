МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в сельскохозяйственной отрасли можно применить в таких направлениях, как точное земледелие, генетика и селекция, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов в Россию

"В сельском хозяйстве его применение (ИИ — ред.) однозначно связано с точным земледелием. Безусловно, в генетике и селекции", — сообщила она.

Абрамченко отметила, что указанные технологии уже активно применяются экологами. "Первое направление, в котором уже активно применяются элементы искусственного интеллекта – это лесной комплекс. От мониторинга лесных пожаров до реализации эксперимента, когда видео с камер на дорогах общего пользования анализируется нейросетью", — сказала вице-премьер.

Также ИИ помогает в мониторинге размещения отходов. Технология позволяет дистанционно управлять полигоном, его жизненным циклом, а также привлекать к ответственности нарушителей, если нарушения были выявлены.

"Еще искусственный интеллект помогает обеспечивать мониторинг популяции какого-либо вида животных. Например, для изучения гренландских китов проводятся регулярные сезонные экспедиции, проводятся аэрофотосъемки с помощью беспилотников", — добавила вице-премьер.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 12 января в 10.00 мск.