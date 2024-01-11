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Абрамченко раскрыла пользу ИИ для сельского хозяйства
Сельское хозяйство
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Искусственный интеллект (ИИ) в сельскохозяйственной отрасли можно применить в таких направлениях, как точное земледелие, генетика и селекция, заявила в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 11.01.2024
сельское хозяйство, экономика, технологии, новости, россия, сельское хозяйство, виктория абрамченко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в сельскохозяйственной отрасли можно применить в таких направлениях, как точное земледелие, генетика и селекция, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"В сельском хозяйстве его применение (ИИ — ред.) однозначно связано с точным земледелием. Безусловно, в генетике и селекции", — сообщила она.
Абрамченко отметила, что указанные технологии уже активно применяются экологами. "Первое направление, в котором уже активно применяются элементы искусственного интеллекта – это лесной комплекс. От мониторинга лесных пожаров до реализации эксперимента, когда видео с камер на дорогах общего пользования анализируется нейросетью", — сказала вице-премьер.
Также ИИ помогает в мониторинге размещения отходов. Технология позволяет дистанционно управлять полигоном, его жизненным циклом, а также привлекать к ответственности нарушителей, если нарушения были выявлены.
"Еще искусственный интеллект помогает обеспечивать мониторинг популяции какого-либо вида животных. Например, для изучения гренландских китов проводятся регулярные сезонные экспедиции, проводятся аэрофотосъемки с помощью беспилотников", — добавила вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 12 января в 10.00 мск.