МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП) по итогам 2023 года увеличил перевалку зерновых культур на экспорт на 75% по сравнению с 2022 годом — до рекордных 7,9 миллиона тонн, следует из сообщения "Объединенной зерновой компании" (ОЗК). Россия с начала года экспортировала более 1,5 миллиона тонн зерна

"Ключевой актив Группы ОЗК — крупнейший портовый перевалочный комплекс в акватории Азово-Черноморского бассейна ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (ПАО "НКХП") — по итогам 2023 года установил новый абсолютный рекорд перевалки зерновых культур на экспорт — 7,9 миллиона тонн. Это на 75% превышает объем отгрузки 2022 года (4,5 миллиона тонн)…", — говорится в сообщении.

По данным ОЗК, максимальные месячные объемы экспортной перевалки на НКХП были отмечены в августе и октябре 2023 года — 752 тысячи и 770 тысяч тонн соответственно.

Компания отмечает, что рекорд стал возможным в первую очередь благодаря завершению реконструкции ряда объектов наземной инфраструктуры в рамках масштабной инвестиционной программы, направленной на наращивание мощности перевалки до 11,6 миллиона тонн в год.

НКХП объединяет три элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая емкость хранения предприятия составляет 250 тысяч тонн, мощность перевалочного комплекса — две тысячи тонн зерна в час. Основные акционеры — Объединенная зерновая компания (50,999% акций) и "Деметра-холдинг" (35,36% акций).