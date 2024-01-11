БРАТИСЛАВА, 11 янв — ПРАЙМ. Словакия планирует и дальше сохранять запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов с Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Словакия отправит Киеву гуманитарную помощь

В конце ноября 2023 года правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с 4 до 14 позиций, включив в этом список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.

"Я заверил производителей сахара в Словакии, что мы будем их защищать, прежде всего от импорта с Украины", — сказал Фицо в ходе заявления для прессы после посещения завода по производству сахара на северо-западе Словакии.

Он напомнил, что ранее правительство республики продлило запрет на ввоз многих сельскохозяйственных продуктов с Украины.

"На следующей неделе меня ждет встреча с украинским премьером в Ужгороде, где мы будем объяснять, что одно дело — помочь Украине с отоплением или разминированием, но помощь, оказываемая этой стране, не может быть в ущерб интересам Словакии. Самостоятельность и способность поставлять на словацкий рынок наши продукты — это в наших государственных интересах, поэтому правительство продолжит запрет на ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров в Словакию", — сказал Фицо.

Ранее министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач заявлял, что запрет на ввоз агропродукции с Украины останется в силе в Словакии, пока не будет найдено решение на уровне Европейского союза.

Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.