МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Европейский бизнес готов локализовать в РФ производство семян по новым правилам и в целом продолжать взаимодействие с Россией, но западные политики ему мешают, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Вице-премьер высказалась о перспективах возобновления зерновой сделки

В июне Абрамченко рассказывала в интервью РИА Новости, что российские власти встречались с европейским бизнесом, обсуждали с ним возможность закрытия российского рынка для иностранных производителей семян и объясняли правила локализации таких производств в РФ.

"Документ вышел, он предусматривает, что даже западные технологии, существующие, апробированные, с гарантированным качеством должны быть реализованы на российской земле… Европейский бизнес был у меня, они были готовы. Важно для них было именно прозрачное и устойчивое регулирование", — ответила она на вопрос, на каком этапе находятся сейчас переговоры.

Вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на геополитическую обстановку, "бизнес живет по другим законам". "Президент неоднократно подчеркивал, что мы продолжаем контакты с западными инвесторами, с теми, кто хочет строить честные, взаимовыгодные отношения. Но западные политические силы, конечно, играют против себя и своего же бизнеса", — добавила вице-премьер.

Она также отметила рост отечественного производства семян — к 2030 году доля российской продукции в этом секторе по основным культурам должна достигать 75%, напомнила она. "Этот показатель уже достигнут по пшенице — и яровой, и озимой, по рису вообще 95%. Хуже всего дела обстоят с картофелем и сахарной свеклой. По картофелю в текущем году отечественных семян было 9%, по сахарной свекле — 2,5%", — отметила Абрамченко.

При этом она подчеркнула, что, согласно прогнозу, доля отечественных семян сахарной свеклы и картофеля к 2030 году достигнет 50%. Вице-премьер добавила, что в этом вопросе Россия придерживается мнения о полной независимости от импорта.

"Гораздо спокойнее и комфортнее, когда семена собственные, удобрения — собственные, достаточно пахотных земель и своя техника. Если все средства производства есть, обеспечивается продовольственная безопасность своей страны. Это ключевой момент", — заключила она.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 12 января в 10.00 мск.