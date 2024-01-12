МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году увеличила объем производства сельхозпродукции предварительно на 2%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Европа готова локализовать производство семян в России, заявила Абрамченко

"По сельхозпроизводству и основным подотраслям завершаем год с очень хорошей динамикой. По предварительным оценкам, сельхозпроизводство в 2023 году может вырасти на 2%", — сообщила Абрамченко.

Согласно данным Росстата, в фактически действовавших ценах в 2022 году в РФ было произведено сельхозпродукции на 8,563 триллиона рублей, в том числе на 4,946 триллиона рублей — растениеводческой продукции и на 3,618 триллиона — животноводческой. В структуре выпуска 60,1% пришлось на сельхозорганизации, 24,1% — на хозяйства населения и 15,8% — на крестьянские (фермерские) хозяйства.

Вместе с тем вице-премьер сообщила, что Урожай зерна в РФ в 2023 году с учетом новых регионов государства предварительно оценивается на уровне 147 миллионов тонн, в том числе около 95 миллионов тонн пшеницы.

"В чистом весе прогноз пока на уровне 147 миллионов тонн (зерна — ред.), пшеницы — порядка 95 миллионов тонн", — сообщила она предварительные оценки. В свою очередь новые регионы РФ "в этом году собрали 4,8 миллиона тонн", добавила Абрамченко, отвечая на вопрос про их вклад в общий урожай.

"Мы с первых дней обеспечивали в новых регионах фактически реализацию всей большой госпрограммы по развитию сельского хозяйства: и с точки зрения поддержки поставок техники, и с точки зрения обеспеченности минеральными удобрениями, и меры поддержки по льготному кредитованию, и даже обеспечение занятости", — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, прежде всего было решено поддержать производителей хлеба, молока, овощей, зерновых. "Вместе с главами регионов выбрали направления, какие подотрасли надо поддержать, прежде всего, производство хлеба, молока, овощей, зерновых и по этим направлениям доводили средства федерального бюджета на поддержку производства", — сказала Абрамченко.

Она подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году был получен очень хороший результат по зерну, при этом "не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой".

В 2022 году в РФ было собрано рекордные 157,6 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. Урожай 2023 года стал вторым по объему: 142,6 миллиона тонн зерна в чистом весе, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы, согласно недавно опубликованной первой оценке Росстата (без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям).

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.