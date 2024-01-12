МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Власти РФ не планируют отказываться от экспортных пошлин на зерно, полагая достаточным увеличение его закупок в интервенционный фонд, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Пакистан впервые купил зерно у России за дирхамы ОАЭ

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Представители аграриев РФ в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину. Госдума в конце октября рекомендовала кабмину снять эти ограничения.

"Не планируем. Для нас самое главное — защитить внутренний рынок, чтобы хватало на потребление и на обеспечение необходимых запасов. Именно поэтому было принято решение об увеличении закупок в интервенционный фонд — до 5 миллионов тонн. Пока этих мер достаточно", — сказала Абрамченко в ответ на вопрос, не планируется ли отменять экспортные пошлины на зерно.

"Каждые полгода мы говорим с вами о том, что аграрии беспокоятся, что цены на зерно низкие. Проводили недавно с коллегами совещание, и там приводили цифры Росстата по рентабельности различных подотраслей сельского хозяйства. Так вот, по данным Росстата: за 2022 год рентабельность производства зерновых — около 40%. А ведь в 2022 году пошлины действовали, и квотирование было", — добавила она.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, которые используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллионов тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн. В рамках стартовавших 11 декабря закупочных интервенций в него уже направлено почти 0,3 миллиона тонн зерна.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.