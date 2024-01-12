МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Производители птицеводческой продукции в случае устойчивого спроса и гарантий реализации продукции готовы наращивать производство, сообщила журналистам гендиректор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюз") Галина Бобылева. "Росптицесоюз" рассказал, почему невозможно нарастить производство яиц

"Отрасль и в дальнейшем готова наращивать объемы производства при устойчивом спросе и гарантии реализации продукции", — сказала Бобылева, добавив, что по итогам 2023 года в РФ произведен рекордный объем яиц, начиная с 1990 года, и второй год подряд — максимальный объем мяса птицы. По оценке Росптицесоюза, в 2023 году валовый объем производства яиц будет выше уровня 2022 года, а мяса птицы — выше уровня 2021 года.

Потребление в РФ яиц на душу населения эксперты оценивают на уровне более 285 штук в год. "Таким образом, Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца на человека в год, а в мировом рейтинге по производству занимает шестое место, по мясу птицы – четвертое место. При этом российское яйцо остается для потребителя одним из самых дешевых и доступных в мире", — считает глава "Росптицесоюза".

Она напомнила, что в настоящее время власти совместно с отраслевым сообществом принимают ряд мер для обеспечения предложения этой продукции и стабилизации цен. Одной из таких мер является работа по заключению долгосрочных контрактов с торговыми сетями: доля таких контрактов в общем объеме продаж должна быть не менее 75%, это позволит минимизировать риски спекулятивного роста цен, считает Бобылева.

Она также отметила меры по дополнительной биобезопасности птицефабрик, в том числе и вопрос обеспечения вакцинами, поддержку кабмином инвестпроектов по модернизации и строительству новых птицефабрик в рамках льготного кредитования: по ее мнению, все это в совокупности уже дает положительные результаты.

Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в РФ было произведено 3,1 миллиона тонн охлажденного мяса птицы — на 0,2% больше, чем за тот же период год назад, и было получено 34,847 миллиарда штук яиц — на 2% больше, чем за тот же период 2022 года. Итоговые данные за 2023 год статведомство еще не публиковало.