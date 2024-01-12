МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Стоимость яиц в России остается одной из самых низких в мире, страна занимает шестое место по производству продукции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора Росптицесоюза Галину Бобылеву. Путин назвал причину роста цен на яйца

Россия входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением, является шестым производителем в мире. Россия также занимает четвертое место в мире по производству мяса птицы", — сказала она.

Бобылева добавила, что в России яйца остались одними из самых дешевых и доступных в мире для потребителей. Кроме того, на фоне введения правительством мер для стабилизации цен на товар производители готовы нарастить выпуск, так как спрос на данный момент устойчивый и реализация яиц гарантирована.

Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, ФАС в начале декабря предложила ретейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более пяти процентов.

По последним данным Росстата, цены на яйца за неделю с 19 по 25 декабря выросли на 3,95 процента.