2024-01-13T14:42:53+03:00
2024-01-13T14:42:53+03:00
2024-01-13T14:42:53+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240113/842790866.html
Молдавия предоставила Украине скидку на транзит агропродукции
Сельское хозяйство
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Украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. "По... ПРАЙМ, 13.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, в мире, украина, молдавия, агропродукция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке.
"По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27% на действующие тарифы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что вступило в силу соглашение о строительстве пограничного перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.