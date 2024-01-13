МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. В Молдавии в декабре увеличился объем потребления газа

"По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27% на действующие тарифы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что вступило в силу соглашение о строительстве пограничного перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.