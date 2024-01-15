КИШИНЕВ, 15 янв — ПРАЙМ. Протестующие в Румынии фермеры в понедельник утром перекрыли в знак протеста въезды в город Крайова и намерены провести аналогичные акции еще в 19 городах страны, передает телеканал Digi24. Румынские фермеры возобновили протесты, пишет СМИ

В Румынии водители грузовиков и аграрии шестой день проводят массовую акцию протеста в стране. Манифестанты выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны. Фермеры выражают свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.

"Въезд в Крайову блокируют протестующие — фермеры и перевозчики. Их не пустили в город, поэтому они заблокировали главный въезд в город. Полицейские кордоны останавливают протестующих и направляют водителей на объездные маршруты. Тысячи автомобилистов в Крайове заявили о своей солидарности с этим протестом и, как ожидается, присоединятся к акции. Фермеры объявили, что планируют блокировать въезды еще в 19 городах страны", в том числе и в Бухаресте", — передает телеканал.

Телеканал отмечает, что в понедельник премьер-министр страны Марчел Чолаку проведет рабочую встречу с министрами, чтобы обсудить меры, которые правительство может предпринять для прекращения протестов.

Ранее румынские СМИ сообщали, что лидеры протеста встречались с представителями министерства финансов, но переговоры провалились, так как стороны не нашли компромиссных решений.