МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился передать правоохранительным органам материалы проверок местных производителей яиц в связи с ростом цен. Российские яйца назвали одними из самых дешевых в мире

"Вопрос обсудили на еженедельном оперативном совещании. Показательна история с ценами на куриные яйца. Поставщики решили получить сверхприбыли. После совещания с товаропроизводителями в конце прошлого года цены снизились на 5%, этого недостаточно. Попросил все материалы наших внутренних проверок сегодня же передать в правоохранительные органы", — написал Соколов в своем Telegram-канале.

Он заявил, что поручил создать рабочую группу по контролю над ценами на продовольственные товары и топливо.

"Необоснованному завышению цен на важнейшие товары — лекарства, продукты питания, топливо — надо ставить заслон. От того, что кто-то хочет извлечь в свой карман большие прибыли, жители страдать не должны. К работе по независимому мониторингу цен прошу подключиться глав муниципалитетов и активистов Народного фронта. Обо всех фактах завышения информацию будем передавать в Федеральную антимонопольную службу. Наша твердая позиция — впредь будем поддерживать тех производителей, кто конкурирует добросовестно и работает из принципа солидарности с жителями", — подчеркнул Соколов.

Месяц назад Соколов заявил, что правительство Кировской области поддерживает Федеральную антимонопольную службу по вопросу снижения производителями цен на яйца и окажет необходимую поддержку в установлении всех фактов роста цен. В регионе производством яиц занимаются четыре птицефабрики – в Фаленском, Вятскополянском, Советском и Яранском районах. Свою продукцию они направляют также и за пределы Кировской области. По мнению представителей властей региона, дефицит и рост цен созданы искусственно определенными игроками на этом рынке.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц – крымских компаний "Партизан" и СП "Октябрьское" и компаний из Кировской области — "Советская Агрофирма", "Вятско-Полянская птицефабрика" — из-за роста цен. Так, Кировское УФАС выявило факт повышения цен на куриные яйца со стороны двух местных производителей — с начала июня по октябрь 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца на величину до 60%.