2024-01-15T15:16:58+03:00
2024-01-15T15:16:58+03:00
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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240115/842801009.html
В Берлине начался массовый протест фермеров
Сельское хозяйство
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В Берлине протестующие фермеры снова собрались у Бранденбургских ворот, требуют сохранить субсидии для сельского хозяйства, рассказывает корреспондент РИА Новости. Ранее... ПРАЙМ, 15.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, берлин, фермеры, протесты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 15 янв — ПРАЙМ. В Берлине протестующие фермеры снова собрались у Бранденбургских ворот, требуют сохранить субсидии для сельского хозяйства, рассказывает корреспондент РИА Новости.
Ранее правительство ФРГ решило отменить субсидии на дизельное топливо на фоне бюджетного кризиса, не смогло предложить аграриям компромиссное решение.
По словам корреспондента, утром к Бранденбургским воротам съезжались тракторы, сейчас возле памятника собрались тысячи протестующих, улицы перекрыты сельскохозяйственной техникой.
Отмечается, что манифестанты призывают к отказу от отмены субсидий и роспуску правящей коалиции.