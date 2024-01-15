БЕРЛИН, 15 янв — ПРАЙМ. В Берлине протестующие фермеры снова собрались у Бранденбургских ворот, требуют сохранить субсидии для сельского хозяйства, рассказывает корреспондент РИА Новости. Германия завершила 2023 год рецессией

Ранее правительство ФРГ решило отменить субсидии на дизельное топливо на фоне бюджетного кризиса, не смогло предложить аграриям компромиссное решение.

По словам корреспондента, утром к Бранденбургским воротам съезжались тракторы, сейчас возле памятника собрались тысячи протестующих, улицы перекрыты сельскохозяйственной техникой.

Отмечается, что манифестанты призывают к отказу от отмены субсидий и роспуску правящей коалиции.