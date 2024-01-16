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https://1prime.ru/Agriculture/20240116/842808180.html
В России начали снижаться цены на яйца
Сельское хозяйство
Новости
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Яйца в России начали дешеветь, в некоторых магазинах цена ниже "психологической отметки" в 100 рублей за десяток, рассказал корреспондент агентства РИА Новости. Цены на яйца и... ПРАЙМ, 16.01.2024
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, россия, цены, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Яйца в России начали дешеветь, в некоторых магазинах цена ниже "психологической отметки" в 100 рублей за десяток, рассказал корреспондент агентства РИА Новости.
Цены на яйца и мясо курицы в России значительно поднялись в начале прошлого года. Президент страны Владимир Путин, комментируя ситуацию в ходе прямой линии 14 декабря, объяснял, что стоимость продукции поднялась на фоне увеличения спроса и отсутствия динамики предложения, а также несвоевременного открытия импорта правительством.
Позднее Минсельхоз заявлял, что ожидает снижения цен на яйца в связи с поставками продукта из Турции и Азербайджана.
По словам корреспондента, в "Азбуке вкуса" десяток яиц категории С2 продается за 107 рублей в розничном магазине, за 75 — онлайн. На сайте "Магнита" отображаются варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно. А при онлайн-заказе через "Мегамаркет" у этого ретейлера находятся яйца даже по 54 рубля. Продукт в "Пятерочке" можно купить за 75 рублей.