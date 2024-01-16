МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Цены на яйца у российских производителей стабилизируются, также на полках магазинов уже представлены импортные варианты, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В России начали снижаться цены на яйца

"Импортное яйцо сейчас доступно на полках продуктовых магазинов. Объемы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей", — сказал он.

По словам Караваева, ассоциация также рассчитает на готовность производителей к дальнейшему обсуждению долгосрочных контрактов, которые призваны нивелировать сезонную волатильность цен на яйца. "Такие переговоры уже ведутся", — отметил он.

"В случае дальнейшего снижения цены производителями потребителям будет доступно более дешевое яйцо в рознице уже в ближайшее время", — добавил Караваев.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, цены на яйца в России снижаются — в целом ряде торговых сетей их уже можно найти ощутимо дешевле психологической отметки в 100 рублей за десяток.

В январе яйца в Россию начали поставлять Азербайджан и Турция, а Белоруссия за первую декаду месяца удвоила поставки по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным Росстата, яйца в России за прошлый год подорожали на 61,35%, продолжили дорожать и в новом году, хотя и намного медленнее — с 1 по 9 января цены в среднем по стране прибавили 0,8%.