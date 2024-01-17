НТИ: "искусственный чернозем" поможет восстановить сельхозземли в России
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. "Искусственный чернозем" поможет восстановить сельхозземли в РФ, сейчас ученые исследуют возможности и пути создания такой субстанции, сообщил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Михаил Чарный.
"В России необходимо создать массовое производство "искусственного чернозема" для восстановления сельскохозяйственных земель в Сибири, Центральной России, на Северо-Западе страны, а также на Дальнем Востоке и в Поволжье. На данный момент создание такой почвы исследуется разными компаниями и учеными, но не имеет масштаба на всю страну", — сообщил Чарный.
По его словам, негативным последствием интенсивного земледелия является ухудшение агрофизического состояния сельскохозяйственных земель: к примеру, уже непригодны для эксплуатации многие почвы в Сибири, схожие перспективы он видит как для Поволжья, так и для черноземной зоны центральной России, упоминает также северо-западную часть и Дальний Восток.
"Везде ситуация будет примерно одинаковая. Это последствие интенсивного использования сельскохозяйственных земель", — считает Чарный. А чтобы их восстановить, "искусственный чернозем" — то есть почвы, соизмеримые по урожайности с черноземами, но с поправкой на климат и особенности выращивания в нем растений — нужно создавать в массовом производстве. Пока же, говорит эксперт, такое решение ситуации исследуется различными компаниями и учеными на фрагментарном уровне, без общей системы для всей страны.
Минсельхоз РФ в середине декабря сообщал, что в 2023 году на обследование земель сельхозназначения, проводимые агрохимической службой, было направлено 2,7 миллиарда рублей; помимо этого, ее филиалы были созданы в новых регионах. В 2024 году по-прежнему в фокусе внимания проведение обследования земель сельхозназначения, получение точных данных для прогнозирования подкормки, контроль за качеством и безопасностью агрохимикатов; планируется и поэтапная реорганизация учреждений агрохимслужб.
https://1prime.ru/Agriculture/20240117/842816604.html