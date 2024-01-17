РЗС: квота на экспорт зерна может быть выбрана досрочно, но есть ценовые риски
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Квота на экспорт зерна РФ, которая начнет действовать с 15 февраля, может быть выбрана полностью и даже досрочно, но важным условием для такого результата является сохранение нынешних темпов отгрузки, а для этого сейчас есть некоторые риски — по цене российская пшеница стала проигрывать продукции других стран-конкурентов, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Квота на экспорт зерна из РФ, определяющая допустимый объем вывоза до конца текущего сельхозгода (до 30 июня) пшеницы, ячменя и кукурузы, начинает действовать с 15 февраля. Ее размер в сезоне 2022-2023 составлял 25,5 миллиона тонн, без разбивки по культурам, в текущем сезоне — определен в размере 24 миллиона тонн.
"Экспортный потенциал по российскому зерну за весь сезон оцениваем в районе 65 миллионов тонн (включая объемы в ЕАЭС), по пшенице – в районе 52 миллионов тонн. На начало января отгрузили 38 миллионов тонн зерна — таким образом, остается 27 миллионов тонн", — сказал Злочевский.
"До 15 февраля – даты, когда квота начнет действовать – остается целый месяц: то есть, догрузив эти объемы, сможем ее полностью выбрать, а при сохранении текущих темпов (экспорта — ред.) – выбрать досрочно", — считает глава РЗС.
Между тем он допустил, что темпы отгрузок будут снижаться — на фоне падения конкурентоспособности российской пшеницы, которая последнее время стала торговаться дороже французской: пока на один доллар, но и эта разница не в пользу отечественного зерна, поскольку может привести к снижению спроса. Сейчас конкуренты РФ на этом рынке — Румыния с Болгарией, Германия, Украина.
В качестве примера — логика закупок пшеницы Алжиром, для которого Франция является традиционным поставщиком. "И даже если цены у нас будут одинаковыми, алжирские покупатели предпочтут французскую пшеницу, поскольку к ним поставки из Франции сопровождаются финансированием этого инструмента. А мы этого не можем предложить, поэтому, чтобы удержать алжирский рынок, нам надо продавать туда дешевле, чем Франция", — пояснил Злочевский.
Россия в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года) обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых, предыдущий максимум был зафиксирован за тот же период сезона 2020-2021, сообщили ранее РИА Новости в аналитическом центре крупнейшего в РФ оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО "Русагротранс".
ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКСПОРТА
В аналитическом центре "Совэкон" также указывают на снижение конкурентоспособности российского зерна: по оценке центра, экспорт пшеницы третий месяц подряд ожидается ниже прошлогоднего — 3,5-4 миллиона тонн в январе текущего года против 3,9 миллиона тонн в январе год назад.
Котировки российской пшеницы с протеином 12,5% на конец прошлой недели эксперты оценивают в 244,5 доллара за тонну FOB, французской (11% протеина) — в 243 доллара за тонну; между тем, два месяца назад российская пшеница стоила на 18 долларов меньше, чем европейская, указывают в "Совэконе".
"Отгрузки российской пшеницы замедлились по сравнению с прошлым месяцем. Объем заключенных контрактов на продажу пшеницы на 16 января составил 2 миллиона тонн против 3,3 миллиона тонн месяцем ранее", — пишут аналитики. В декабре они понизили оценку экспорта российской пшеницы на 0,2 миллиона тонн, до 48,6 миллиона.
https://1prime.ru/Agriculture/20240117/842816705.html