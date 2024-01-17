МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Квота на экспорт зерна РФ, которая начнет действовать с 15 февраля, может быть выбрана полностью и даже досрочно, но важным условием для такого результата является сохранение нынешних темпов отгрузки, а для этого сейчас есть некоторые риски — по цене российская пшеница стала проигрывать продукции других стран-конкурентов, сообщил РИА Новости глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна, подсчитали эксперты

Квота на экспорт зерна из РФ, определяющая допустимый объем вывоза до конца текущего сельхозгода (до 30 июня) пшеницы, ячменя и кукурузы, начинает действовать с 15 февраля. Ее размер в сезоне 2022-2023 составлял 25,5 миллиона тонн, без разбивки по культурам, в текущем сезоне — определен в размере 24 миллиона тонн.

"Экспортный потенциал по российскому зерну за весь сезон оцениваем в районе 65 миллионов тонн (включая объемы в ЕАЭС), по пшенице – в районе 52 миллионов тонн. На начало января отгрузили 38 миллионов тонн зерна — таким образом, остается 27 миллионов тонн", — сказал Злочевский.

"До 15 февраля – даты, когда квота начнет действовать – остается целый месяц: то есть, догрузив эти объемы, сможем ее полностью выбрать, а при сохранении текущих темпов (экспорта — ред.) – выбрать досрочно", — считает глава РЗС.

Между тем он допустил, что темпы отгрузок будут снижаться — на фоне падения конкурентоспособности российской пшеницы, которая последнее время стала торговаться дороже французской: пока на один доллар, но и эта разница не в пользу отечественного зерна, поскольку может привести к снижению спроса. Сейчас конкуренты РФ на этом рынке — Румыния с Болгарией, Германия, Украина.

В качестве примера — логика закупок пшеницы Алжиром, для которого Франция является традиционным поставщиком. "И даже если цены у нас будут одинаковыми, алжирские покупатели предпочтут французскую пшеницу, поскольку к ним поставки из Франции сопровождаются финансированием этого инструмента. А мы этого не можем предложить, поэтому, чтобы удержать алжирский рынок, нам надо продавать туда дешевле, чем Франция", — пояснил Злочевский.

Россия в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года) обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых, предыдущий максимум был зафиксирован за тот же период сезона 2020-2021, сообщили ранее РИА Новости в аналитическом центре крупнейшего в РФ оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО "Русагротранс".

ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКСПОРТА

В аналитическом центре "Совэкон" также указывают на снижение конкурентоспособности российского зерна: по оценке центра, экспорт пшеницы третий месяц подряд ожидается ниже прошлогоднего — 3,5-4 миллиона тонн в январе текущего года против 3,9 миллиона тонн в январе год назад.

Котировки российской пшеницы с протеином 12,5% на конец прошлой недели эксперты оценивают в 244,5 доллара за тонну FOB, французской (11% протеина) — в 243 доллара за тонну; между тем, два месяца назад российская пшеница стоила на 18 долларов меньше, чем европейская, указывают в "Совэконе".

"Отгрузки российской пшеницы замедлились по сравнению с прошлым месяцем. Объем заключенных контрактов на продажу пшеницы на 16 января составил 2 миллиона тонн против 3,3 миллиона тонн месяцем ранее", — пишут аналитики. В декабре они понизили оценку экспорта российской пшеницы на 0,2 миллиона тонн, до 48,6 миллиона.