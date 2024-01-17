2024-01-17T16:55:51+03:00
2024-01-17T16:55:51+03:00
2024-01-17T16:55:51+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240117/842823320.html
В России выловили рекордный объем рыбы
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в ходе совещания... ПРАЙМ, 17.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, рыба, росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/83325/93/833259360.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83325/93/833259360.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83325/93/833259359.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83325/93/833259359.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83325/93/833259347.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83325/93/833259347.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230808/841345311.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
"В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 миллиона тонн рыбы, это лучший показатель за последние 30 лет", — сообщил Шестаков. Добыча в РФ водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.
Он подчеркнул, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе находится "на высоком уровне" и составляет более 150%.