МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Вылов водных биоресурсов в РФ в 2023 году составил 5,3 миллиона тонн, это лучший показатель за последние 30 лет, сообщил глава Росрыболовста Илья Шестаков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. Свежая рыба сильно подорожала в этом году в Нидерландах, пишут СМИ

"В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5,3 миллиона тонн рыбы, это лучший показатель за последние 30 лет", — сообщил Шестаков. Добыча в РФ водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.

Он подчеркнул, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе находится "на высоком уровне" и составляет более 150%.