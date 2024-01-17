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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240117/842824973.html
Россия в 2023 году произвела максимальный за четыре года объем сахара
Сельское хозяйство
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Сахарные заводы РФ произвели в 2023 году максимальный объем за последние четыре года и второй по величине после рекордного 2019 года, сообщил Союз сахаропроизводителей России... ПРАЙМ, 17.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сахар, союзроссахар, рекорд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Сахарные заводы РФ произвели в 2023 году максимальный объем за последние четыре года и второй по величине после рекордного 2019 года, сообщил Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар").
По данным "Союзроссахара", сахарными заводами России было произведено 6,6 миллиона тонн свекловичного сахара, что на 670 тысяч тонн (на 11,2%) выше уровня 2022 года.
"Данный объем производства стал вторым рекордным показателем после 2019 года за всю историю российской свеклосахарной отрасли", — сообщили также в отраслевом союзе. В 2019 году в РФ было произведено 7,3 миллиона тонн сахара, сообщал ранее Росстат.
По данным Союзроссахара, на 17 января переработку сахарной свеклы урожая 2023 года продолжают 40 из 66 сахарных заводов (в 2022 году – 29 заводов на ту же дату), суточное производство в январе составляет 19 тысяч тонн. В феврале переработку продолжат 16 сахарных заводов, некоторые из них — и в марте. Ожидаемое производство сахара в первом квартале текущего года может составить около 750 тысяч тонн, добавляется в сообщении.