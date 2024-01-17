МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Сахарные заводы РФ произвели в 2023 году максимальный объем за последние четыре года и второй по величине после рекордного 2019 года, сообщил Союз сахаропроизводителей России ("Союзроссахар"). Засуха привела к дефициту сахара в США

По данным "Союзроссахара", сахарными заводами России было произведено 6,6 миллиона тонн свекловичного сахара, что на 670 тысяч тонн (на 11,2%) выше уровня 2022 года.

"Данный объем производства стал вторым рекордным показателем после 2019 года за всю историю российской свеклосахарной отрасли", — сообщили также в отраслевом союзе. В 2019 году в РФ было произведено 7,3 миллиона тонн сахара, сообщал ранее Росстат.

По данным Союзроссахара, на 17 января переработку сахарной свеклы урожая 2023 года продолжают 40 из 66 сахарных заводов (в 2022 году – 29 заводов на ту же дату), суточное производство в январе составляет 19 тысяч тонн. В феврале переработку продолжат 16 сахарных заводов, некоторые из них — и в марте. Ожидаемое производство сахара в первом квартале текущего года может составить около 750 тысяч тонн, добавляется в сообщении.