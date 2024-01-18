МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Кризис в Красном море привел к сокращению объемов экспорта украинской агропромышленной продукции в январе, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Доставка из Китая в обход Красного моря резко подорожала

"Был большой объем экспорта в декабре. Не будем загадывать за январь, но темпы сократились… Есть проблемы в Красном море, и часть нашего экспорта шла и идет через Красное море в Китай, Азию и страны Африки, поэтому движение судов сильно замедлилось", — сказал Сольский в эфире телеканала "Рада".

Как ранее заявили РИА Новости в нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenede, стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1 тысячи до более 4 тысяч долларов.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.