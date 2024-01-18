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На Украине объяснили сокращение экспорта кризисом в Красном море
Сельское хозяйство
Новости
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Кризис в Красном море привел к сокращению объемов экспорта украинской агропромышленной продукции в январе, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай... ПРАЙМ, 18.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, в мире, украина, агропродукция, красное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Кризис в Красном море привел к сокращению объемов экспорта украинской агропромышленной продукции в январе, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
"Был большой объем экспорта в декабре. Не будем загадывать за январь, но темпы сократились… Есть проблемы в Красном море, и часть нашего экспорта шла и идет через Красное море в Китай, Азию и страны Африки, поэтому движение судов сильно замедлилось", — сказал Сольский в эфире телеканала "Рада".
Как ранее заявили РИА Новости в нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenede, стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1 тысячи до более 4 тысяч долларов.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.