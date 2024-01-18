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https://1prime.ru/Agriculture/20240118/842831449.html
Минсельхоз разрешил ввоз в рамках беспошлинной квоты первой партии мяса кур
Сельское хозяйство
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Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты первых 18,5 тонны мяса кур, следует из материалов министерства. Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024... ПРАЙМ, 18.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, минсельхоз, куриное мясо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты первых 18,5 тонны мяса кур, следует из материалов министерства.
Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в страну замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн с целью поддержания стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.
По состоянию на 18 января остаток тарифной льготы составил 139 981,5 тонны — таким образом, объем, одобренный к поставке, составляет 18,5 тонны.
В свою очередь объем заявок, принятых на рассмотрение, заметно вырос: в четверг, 18 января, он составил 4706 тонн, днем ранее — 402 тонны, а на прошлой неделе — 225,98 тонны.