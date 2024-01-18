МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты первых 18,5 тонны мяса кур, следует из материалов министерства. Минсельхоз получил первые заявки на беспошлинный импорт мяса кур

Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в страну замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн с целью поддержания стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.

По состоянию на 18 января остаток тарифной льготы составил 139 981,5 тонны — таким образом, объем, одобренный к поставке, составляет 18,5 тонны.

В свою очередь объем заявок, принятых на рассмотрение, заметно вырос: в четверг, 18 января, он составил 4706 тонн, днем ранее — 402 тонны, а на прошлой неделе — 225,98 тонны.