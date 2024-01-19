МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. РЖД в минувшем году перевезли рекордный объем зерна — 32,8 миллиона тонн, сообщила компания. Кофе потеснил чай в поездах дальнего следования

"Всего на сети железных дорог погружено 32,8 миллиона тонн зерна, что на 37% больше, чем в 2022 году. И это наивысший показатель с момента образования компании", — сообщили РЖД.

Больше всего отправлено из Курской области (2,9 миллиона тонн, +32,9% по сравнению с 2022 годом), Ставропольского края (2,7 миллиона тонн, +31,4%), Саратовской области (2,6 миллиона тонн, +49,9%).

Экспортные перевозки зерна выросли почти в 1,7 раза, до 23,6 миллиона тонн: в направлении припортовых станций — 14,6 миллиона тонн (рост в 1,9 раза), погранпереходов — 9 миллионов тонн (рост в 1,4 раза).

Уточняется, что для потребителей внутри страны отправлено 9,1 миллиона тонн зерна.

За декабрь 2023 года российские сельхозпроизводители отгрузили на железную дорогу 3,3 миллиона тонн зерна (+25,4% к декабрю 2022 года).