МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Россия не видит оснований для возобновления действия продуктовой сделки нет, компании должны понимать, что другие пути перевозок украинской агропродукции опасны, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Отказ Зеленского от выборов объяснили опасениями мести украинцев

Как писало агентство Reuters, ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал об "определенных переговорах" по поиску альтернативы "черноморской инициативы. Позднее дипломатический источник в Анкаре опроверг РИА Новости эти заявления.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что оснований для возобновления "разговоров" нет.

"Сделка так и не была выполнена в той части, в которой она касалась нас, и нет никаких перспектив для выполнения, мы их не видим. Что касается иных путей, они опасны, они полны рисков", — пояснил он.

Песков добавил, что это больше тема для страховых компаний, для коммерческих судовладельцев.

"Зерновая сделка", она же "черноморская инициатива", была подписана в 2022 году Россией, Турцией, ООН и Украиной для вывоза российской и украинской сельхозпродукции на мировые рынки. Вторая часть — меморандум "Россия — ООН" — предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.