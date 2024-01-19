МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российские регионы довели в 2023 году до аграриев 99,9% бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса в размере 170 миллиардов рублей, следует из сообщения Минсельхоза РФ. Российские аграрии нарастили закупки минеральных удобрений в 2023 году

"Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса страны. В 2023 году в субъекты Российской Федерации перечислено 170,2 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 170 миллиардов рублей, что составляет 99,9% от общего объема", — говорится в сообщении.

Минсельхоз также отмечает, что вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле.