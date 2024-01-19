2024-01-19T17:16:24+03:00
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2024-01-19T17:16:24+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240119/842844140.html
Минсельхоз: до аграриев довели практически все бюджетные ассигнования
Сельское хозяйство
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Российские регионы довели в 2023 году до аграриев 99,9% бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса в размере 170 миллиардов рублей, следует из... ПРАЙМ, 19.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, аграрии, ассигнования
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российские регионы довели в 2023 году до аграриев 99,9% бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса в размере 170 миллиардов рублей, следует из сообщения Минсельхоза РФ.
"Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса страны. В 2023 году в субъекты Российской Федерации перечислено 170,2 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 170 миллиардов рублей, что составляет 99,9% от общего объема", — говорится в сообщении.
Минсельхоз также отмечает, что вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле.