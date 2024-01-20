МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Астраханская и Волгоградская области, регионы-производители овощей, столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной, сообщил РБК один из участников совещания у директора департамента растениеводства Романа Некрасова с представителями региональных органов сельского хозяйства в Минсельхозе. Минсельхоз: до аграриев довели практически все бюджетные ассигнования

На встречи представители Астраханской области подчеркнули, что их беспокоит обеспеченность семенами томата, которая составляет около 70 процентов, указал собеседник издания. Представитель Волгоградской области отметил, что регион снабжен семенами моркови и лука лишь на 20 процентов.

Гендиректор предприятия АПК "Астраханский" Михаил Зайцев подтвердил нехватку семян томатов и предположил, что причиной этому послужил запрет на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Он уточнил, что доля голландских семян томата составляла 35 процентов.

"Вот этого количества нам потенциально не хватает", — отметил он.

Зайцев заявил, что в настоящее время это проблема актуальна, так как отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет, а купить недостающее в 2024 году количество у других поставщиков оказалось сложно.

Нехватка семян может привести к сокращению посевных площадей и, как следствие, к уменьшению урожая томатов, заключил гендиректор АПХ "Астраханский".

В Минсельхозе России указали, что по состоянию на 15 января готовность семенного материала по овощам открытого грунта составляет 60 процентов, что "соответствует уровню прошлого года".

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина полагает, что у производителей овощей открытого грунта в следующем году могут возникнуть трудности, так как зависимость от импортных семян пока сохраняется, а основными поставщиками были Нидерланды и Германия.