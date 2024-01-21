МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Россия может взять под контроль порядка 30% мирового экспорта пшеницы в случае победы на Украине, пишет издание Le Parisien со ссылкой на слова недавно назначенного министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Экс-глава Минобороны Польши "выдумал" контракт на поставку Киеву оружия

"К примеру, если Украина проиграет, 30% мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России <…> будет драматичной для наших фермеров", — отметил политик.

В качестве последствий победы России в конфликте министр спрогнозировал высокий уровень инфляции, а также "очень серьезную" продовольственную проблему. По его словам, именно поэтому Париж должен продолжать оказывать военную помощь Киеву.

Более того, Сежурне признал, что поддержка Франции также нужна Зеленскому для того, чтобы показать украинцам, что помощь им все еще оказывают. В этой связи глава МИД Франции заявил о намерении продолжать содействовать Украине.

Ранее сообщалось, что европейские фермеры жалуются на "непропорциональное и несправедливое бремя, возложенное на сельскохозяйственный сектор в связи с помощью, оказываемой Украине". Сельхозпроизводители также предупредили, что в случае сохранения неконтролируемого ввоза украинских сельхозтоваров "выживание производителей в Европе, как и непоколебимость поддержки Украины, будут поставлены под сомнение".