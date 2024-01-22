МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Принятый в нижней палате конгресса США законопроект No Russian Agricultural Act, который призван снизить зависимость от российской сельскохозяйственной продукции, беспокоит власти России, сообщило издание "Коммерсантъ". Минфин США сообщил о сокращении инвестиций россиян в американские госбумаги

"No Russian Agricultural Act обязывает Минфин США через представителей в международных финансовых институтах, насколько это практически возможно, поддерживать инвестиции в проекты, направленные на снижение зависимости стран от сельскохозяйственного сектора РФ, в том числе от поставок зерна", — сообщается на официальном портале конгресса.

Кроме того, согласно законопроекту, США "необходимо обеспечить стабильность мировых поставок зерна и стимулировать частные инвестиции".

Отмечается, что подведомственное Минсельхозу ФГБУ "Агроэкспорт" уже начало проверку потенциальный последствий этой инициативы. Как подчеркнул советник Verba Legal Марат Самарский, информация, которую соберет "Агроэкспорт", будет потенциально полезна для выработки общей позиции России по данному вопросу.

Ранее в минфине США сообщили, что по итогам ноября 2023 года российские инвесторы сократили портфель американских гособлигаций до 28 миллионов долларов в сравнении с 31 миллионом долларов в октябре того же года.