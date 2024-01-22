МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Евросоюз пошел на уступки Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины, Брюссель возьмет поток поставок под контроль, если это приведет к снижению цен в Польше или соседних странах, сообщает издание Financial Times со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса. В Польше назвали условие возобновления протестов перевозчиков

"Новое правительство Варшавы добилось уступок от ЕС в борьбе за ограничение экспорта украинского продовольствия <…> Брюссель будет контролировать приток фермерского продовольствия, если он рискуют привести к снижению цен в Польше и других соседних странах", — приводит издание слова Домбровскиса.

По его словам, Брюссель сможет заблокировать транзит продовольствия в том случае, если рынок конкретной страны будет переполнен. Дипломат добавил, что ЕК рассмотрит способы предоставления дополнительных гарантий Польше и другим странам-членам ЕС.

26 декабря 2023 года польские перевозчики ужесточили блокаду границы с Украиной в пункте пропуска Дорохуск. Сообщалось, что на фоне протестов время ожидания проезда выросло до месяца.

16 января текущего года правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, которое предполагало прекращение блокады погранпереходов с Украиной до 1 марта 2024 года. Польский политик Рафал Меклер, комментируя это соглашение, подчеркнул, что если власти Польши не пойдут на уступки и не выполнят данное фермерам обещание, протесты могут возобновиться.