КИШИНЕВ, 22 янв — ПРАЙМ. Молдавская ассоциации "Сила фермеров" настаивает на выплате субсидий для компенсаций процентов фермерских кредитов до конца марта этого года. Французские фермеры заблокировали трассу под Тулузой в знак протеста

Молдавские фермеры в декабре прошлого года просили правительство ввести мораторий на начисление пени по просроченным кредитам. Стороны согласовали выплату субсидий для компенсаций процентов по займам.

"Тысячи микро-, малых и средних фермерских хозяйств находятся в долгах, подвергаются давлению со стороны кредиторов и не имеют достаточных ресурсов для начала весенних работ. Чтобы не допустить окончательного уничтожения фермеров и избежать социального бунта, ассоциация "Сила фермеров" настаивает на том, чтобы, по крайней мере, долги по субсидиям, которые компенсируют проценты фермеров по банковским и небанковским кредитам, были оплачены до 31 марта 2024 года", — говорится в заявлении организации, переданном СМИ.

Фермеры отметили, что правительство отказалось выделить компенсации фермерам в связи со стихийными бедствиями и глубоким кризисом, который продолжается уже два года, "хотя запросы фермеров были очень скромными по сравнению со странами Восточной Европы".

"Так называемая специальная комиссия минсельхоза не может решить проблему долгов фермеров, которые не в состоянии платить, а румынское дизельное топливо, обещанное в июне 2023 года, еще не дошло до бенефициаров", — подчеркнули в ассоциации.

Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем они вновь приехали на технике в Кишинев в ноябре и оставили свои требования до середины декабря. Аграрии просили руководство страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.